新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，避免外出的居家生活也改變人們生活方式，對此，蓋茨基金會的聯合創辦人兼聯合主席比爾．蓋茲（Bill Gates）在《西雅圖時報》分享他對此疫情最新的看法，認為：「可以期待未來兩個月的半正常世界」。

對新冠肺炎疫情相當關注的比爾．蓋茲認為，接下來的生活樣貌是人們可以外出，但是頻率將大大減少，也會避免到人群眾多的場所，餐廳的位置將間隔而坐、飛機上的中排位置也會空出來、學校會開始開放，但是體育館就不會開放。基本原則是允許那些對經濟或人類福利有很好處，但感染風險很小的活動，人與人之間仍必需保持社交距離。

對於疫情下的生活發展，機場將不會有很多人、體育活動基本上會在空曠的體育場所進行，世界經濟將因需求關係保持低迷而陷入蕭條，疫情將重新定義現代社會的樣貌。

對於這場疫情，比爾．蓋茲說：「只有在大多數人接種疫苗後，生活才能恢復正常，而這可能需要一段時間，可以需要9個月或是2年，但他希望疫苗在2021年下半年開始大規模生產。」

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(中時電子報)