台南市消防第三大隊為提升救災救護能力，結合警義消進行教育訓練。（台南市消防局第三大隊提供／莊曜聰台南傳真）

台南市消防第三大隊為提升救災救護能力，結合警義消進行教育訓練。（台南市消防局第三大隊提供／莊曜聰台南傳真）

台南市政府消防局第三救災救護大隊為強化各級人員災害搶救指揮判斷，特別集結所屬各分隊主管、中隊部、大隊指揮幕僚及義消幹部辦理教育訓練，針對轄區屬性及當下疫情主題，也安排太陽能光電搶救課程及新冠肺炎患者收容場所火災搶救處置，充實參加學員職能，提升救災救護動能。

台南市政府消防局執行火場事故救災指揮與管理作業已有段時間，以整合不同單位支援協勤戰力，尤其是民力無限，義消長期以來是消防救災的極大助力，為培養警義消救災默契，也針對義消幹部講授災害現場供通語言，提升一消人員對救災現場控管及協勤機制的了解，便於整合。

第三大隊大隊長楊子濬指出，災害現場瞬息萬變，透過CCIO各任務檢核機制，聯絡官在災害現場初期開設人員、器材管制站，納入義消戰力，並透過義消幹部分層協助指揮管制義，能更完整掌握並確保義消同仁在災害現場的人員安全。

(中時 )