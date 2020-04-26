芬園鄉挑水古道全程2公里，位處八卦山山脈中段東側，沿線油桐花已開7、8成，美不勝收。（謝瓊雲攝）

彰化八卦山脈沿線油桐花正盛開，彰化縣長王惠美（左4）在村長、社區理事長等多人陪同下，前往芬園鄉挑水古道登山健行，探訪賞桐祕境。（謝瓊雲攝）

芬園大竹福榕宮緊鄰139線縣道旁，近年成為聲名大噪的泡麵土地公，參拜者、遊客，都可以免費享用廟方提供的泡麵。（謝瓊雲攝）

芬園挑水古道有處天然湧泉，清朝時期先民為解決生活飲水問題，在八卦山脈中段東側發現此處山麓間湧泉，於是挖掘水井並修砌石階步道以方便挑水使用。（謝瓊雲攝）

春天百花盛開，八卦山脈沿線四月雪繽紛綻放中！彰化縣長王惠美26日一早前往芬園鄉挑水古道桐花祕境，呼籲民眾多到戶外走走，強健身心、提升免疫力，但務必做好防疫、保持社交距離，別擠在同一處賞花。

芬園鄉挑水古道全程2公里，位處八卦山山脈中段東側，沿線油桐花已開7、8成，許多民眾熱愛來此健行兼賞花，王惠美一早帶頭往返走完全程，芬園鄉溪頭社區、大竹社區理事長吳繡廷和許嘉鏞等人也陪同。

王惠美表示，疫情嚴峻所以今年許多大型活動都沒辦，時值桐花最美的時節，呼籲縣民找時間多到山上來走走；全縣有8處賞桐景點，只要保持社交距離，避免人潮擁擠，做好管控分流，就能安心防疫、快樂賞桐。

挑水古道是八卦山脈天然湧泉，步道2端入口處，分別在山下溪頭村與山上大竹村，都設有彰客公車站牌，交通便利；山下肉粽街短短百公尺聚集數家20年老店家，吸引不少民眾來此排隊品嘗各家肉粽美味。山頂緊鄰139縣道的大竹福榕宮，是遊客、車友熱門休息打卡中繼站，近年因免費提供泡麵成為聲名大噪的泡麵土地公廟。

縣府文化局表示，員林藤山步道、彰化市福田賞桐生態園區、日月山景農場，花壇大山牧場，芬園鄉八卦山昆蟲生態休閒農場、挑水古道、崎路仔古道與就是愛荔枝樂園等8處賞桐景點，客委會在「2020客家桐花祭」網站上每周定期回報花況，方便民眾取得訊息，分散時間前往賞花。

(中時 )