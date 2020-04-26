錢櫃KTV大火五項消防設備失效 業者包工9人警局偵訊 18:312020/04/26 中時電子報 吳家詮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 錢櫃大火五項消防設備失效 業者包工9人警局偵訊（陳君瑋攝影） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市錢櫃林森店今天一場火警，目前造成5人死亡，還有2人命危與死神拔河，而造成火警原因消防隊不諱言，「這是嚴重的人為疏失，也絕對違法，相關單位絕對會究責」，目前警方已將包商及業者共9人帶回警局偵訊。 警方說，初步瞭解，包括排煙、灑水、消防警報、住警器、廣播系統，都完全失效，釐清責任後會朝公共危險罪、過失致死兩罪處理。 據了解，火警發生時，5樓共有8、9名工人正在施工，警方將待火調人員調查完畢，將所有工人帶回警局問訊，以確認是否有相關刑責。 (中時電子報) #林森 #錢櫃 #大火 #五項 #消防 #設備 #失效 #業者 #包工 #9人 #警局 #偵訊 也許您會感興趣 推薦閱讀 嘉義縣最老雲梯車 今功成身退 15:212020/04/23 生活 林森錢櫃大火！民眾驚恐還原現場：逃不出去... 13:352020/04/26 社會 錢櫃火警 櫃買：請錢櫃儘速對外說明 15:142020/04/26 財經 恐怖起火點曝光！正要進錢櫃唱歌驚見這一幕 14:562020/04/26 生活 北市林森店大火 錢櫃聲明稿深表歉意 15:122020/04/26 生活 錢櫃5死火災 消防大隊長：整棟樓消防系統被關掉 15:362020/04/26 社會 快評》 從個資外洩到失火 KTV優等生怎麼變這樣？ 17:082020/04/26 財經 錢櫃大火林姓新手爸爸員工喪生 妻兒痛失丈夫慈父 17:352020/04/26 社會 林森店大火 錢櫃：停業衝擊營收約占8.8％ 18:142020/04/26 財經 錢櫃大火！柯文哲挨批第一時間不在場 網狂酸：連2天南部超前部署 18:162020/04/26 生活 社會熱門新聞 蘆洲「霸王薑母鴨」清晨遭怪手強拆 多人圍觀2人險被壓死 - 社會 錢櫃5死火災 消防大隊長：整棟樓消防系統被關掉 - 社會 獨家／喝酒一個拉一個 錢櫃大火這個包廂死傷慘重 - 社會 正妹伴娘9分鐘愛愛片外流 男主角竟是閨蜜老公 - 社會 不斷更新》北市林森錢櫃大火 5死2命危 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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