台北市錢櫃林森店今天一場火警，目前造成5人死亡，還有2人命危與死神拔河，而造成火警原因消防隊不諱言，「這是嚴重的人為疏失，也絕對違法，相關單位絕對會究責」，目前警方已將包商及業者共9人帶回警局偵訊。

警方說，初步瞭解，包括排煙、灑水、消防警報、住警器、廣播系統，都完全失效，釐清責任後會朝公共危險罪、過失致死兩罪處理。

據了解，火警發生時，5樓共有8、9名工人正在施工，警方將待火調人員調查完畢，將所有工人帶回警局問訊，以確認是否有相關刑責。

(中時電子報)