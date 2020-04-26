二林鎮女青農陳佳鈴，原本在台北擔任上市電子公司資深採購主管，卻因身體累出警訊，決定隨丈夫返鄉接管公婆田園，種植無毒草生紅龍果，6年來獲獎無數，更以夫妻之名推出「佳維農JVNO」農場自有品牌，推廣自家農產與加工食品。

台中區農業改良場在FB官方粉專分享青農品牌小故事，並介紹第三屆百大青農陳佳鈴的從農歷程；夫妻倆報名社大農業技術栽培課程從頭學起，攜手在2公頃田地種下對家鄉的想望與自身夢想，2016年就一舉拿下二林農會紅龍果大賽紅肉組冠軍。

秉持18年資深採購的專業，她一邊周周往返北部治療，一邊導入專業管理知識，引進農業機械設備、省力省躬，以無毒草生方式管理果園，有機資材防治病蟲害，主動積極參與展售會、開拓網購宅配通路，擁產銷履歷的紅龍果還曾賣進總統府前廣場市集。

開朗的陳佳鈴笑說，以前坐領百萬年薪，還會去美甲，種田以後指甲全部剪掉，揮別都會時尚職業女性面貌，一開始真的有點不習慣；但為了生產自己和家人都敢吃的安心農產，看著果實一天天長大，真的很有成就感。

目前果園還種植奶油南瓜及美濃瓜，並陸續開發紅龍果果乾、果醬、米香、麵條、紅龍果吸凍與南瓜麵條等加工品，延長農產果品的賞味期與收益，也希望讓民眾都能吃到最安心、家味濃的農產與食品。

(中時 )