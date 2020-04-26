獲「CNC銑床」職類冠軍的陳柏勳，被老師選才成為選手培訓，接受培訓也錄取產學訓專班。（勞動力發展署中彰投分署提供／盧金足台中傳真）

考驗默契的「集體創作」，由3人一組參賽，獲首獎的施茗翔、洪慶桐及張建雄，培養出分工默契，在眾多強隊中出線。（勞動力發展署中彰投分署提供／盧金足台中傳真）

勞動力發展署中彰投分署培訓選手，第50屆全國技能競賽中區分區賽奪下21金14銀14銅33項佳績，「機電整合」冠軍黃菁苓是該職類少數女選手，「集體創作」職類，3人在6小時內組裝競賽作品「月球探險遙控車」摘金，年輕人用技術做自己，也為國際技能競賽鋪路。

第50屆全國技能競賽中區分賽計有綜合機械等46項職類，898名選手參與角逐，前5名獲獎者，可晉級9月全國技能競賽。

勞動力發展署中彰投分署長林淑媛表示，常聽許多父母擔心子女不愛念書，會影響未來發展，職業訓練為青年提供另類人生選擇，這次技能競賽中選手賽前努力練習，競賽脫穎而出，技職教育也能出頭天。

獲「CNC銑床」職類冠軍的陳柏勳，高中畢業後曾在超商打工，之後到車床工廠工作，開始對機械有興趣，參加中彰投分署的職前訓練學習車床、銑床技術，被老師選才成為選手培訓，接受培訓也錄取產學訓專班。

拿下「機電整合」職類冠軍的黃菁苓，就讀彰化師範大學附屬高工2年級，她表示，為參加競賽，每天除吃飯睡覺的時間，全部投入練習直到學校宿舍關門為止。

盡管平日練習熟悉程式及機電整合步驟，競賽前仍緊張到手發抖，未來會更努力練習，用最佳狀態投入全國賽。

考驗默契的「集體創作」，由3人一組參賽，「月球探險遙控車」題目，必須要做出夾取東西放置到固定位置等指定動作，獲首獎的施茗翔、洪慶桐及張建雄，年初才成軍，培養出分工默契，在眾多強隊中出線。

(中時 )