今日上午錢櫃林森店發生大火，台北市長柯文哲26日傍晚在臉書表示，警消獲報後，雖迅速趕抵火場，也很快滅火，但很遺憾現場濃煙太大，許多民眾逃生不及，導致重大傷亡。

柯文哲指出，初步研判，起火樓層是施工中的5樓，7、8、9樓仍繼續營業，但5項消防設備，包括排煙、灑水、消防警報、住警器、廣播系統卻都關閉，可能是施工人員擔心引發警報，自行關閉了開關。

柯文哲表示，目前火調人員還在調查起火原因和責任歸屬，他也要求相關局處，要同步去檢討，業者施工中能否同時營業的相關規範。

柯文哲說明，今日他南下枋寮，起因於枋寮陳亞麟鄉長上周拜訪北市府、北農和漁產公司，陳鄉長表示因爲疫情衝擊，當地農漁民生計受到重大影響，希望北市府能協助農漁民拓展銷售通路，才在週末南下參訪。

柯文哲說，一得知北市發生重大火警，他便即刻北返，先到火場聽取簡報，再赴醫院探視慰問傷者，後續檢討追蹤，待調查清楚，會有改進計畫，一切公開，一併向市民報告。

柯文哲最後說，此時此刻，讓我們一起為傷者祈福。

(中時電子報)