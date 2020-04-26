《三國群英傳-霸王之業》歡慶兩周年，邀請影帝「任達華」霸氣代言，在宣傳影片中詮釋王者風範，代言消息公開後受到許多玩家關注，近日更獲得了Goolge Play的推薦。官方也在4月24日特地公開廣告拍攝花絮，也在遊戲內同步展開專屬活動，將在活動期間贈送限定優渥虛寶、實體贈品給玩家，一起同歡！

《三國群英傳-霸王之業》任達華代言花絮曝光(影片來源/YouTube/三國群英傳-霸王之業/如遭刪除請見諒)

●佛心登入送！雙猛將陪你6一波！

〈圖/宇峻奧汀 提供〉

〈圖/宇峻奧汀 提供〉

出門在外靠的的就是兄弟多！遊戲內專屬歡慶活動直接免費贈送玩家雙猛將甄姬與趙雲，美人甄姬為遊戲中的智力武將，透過其技能將可以提升所在部隊弓兵20%的防禦力，將大幅提升輸出部隊在戰場上的生存時間。而趙雲則是玩家必備的神將首選，除了能夠同時提升騎兵和步兵的攻擊、防禦力之外，更能夠透過「武將突破」，大幅提升部隊數量。透過雙武將的搭配，玩家在派兵調度、攻城掠地之間將更能夠無往不利。

●代言集字送好禮！限定獎勵等你拿！

〈圖/宇峻奧汀 提供〉

除了贈送雙猛將外，活動期間，玩家參與攻打黃巾、流寇、南蠻、土匪、挖礦有機率掉落「霸」、「王」、「之」、「業」、「代」、「言」、「送」、「好」、「禮」9 種字牌，集齊一定字牌將可兌換寶石、天賦秘策、資源箱、隨機帝王術、更有限定的聊天氣泡框等你拿。除了無數虛寶等待玩家免費領取外，未來也安排了許多客製化實體贈品要送給玩家，請玩家一定要趕緊關注《三國群英傳-霸王之業》官方粉絲團才不會錯失好康消息唷！

《三國群英傳 - 霸王之業》一直追求給予玩家更多元豐富的遊戲玩法及優良遊戲體驗，是喜好鬥智鬥勇、熱衷國戰策略的玩家絕不會錯過的一款「正宗三國群英傳 SLG」，此次藉由邀請重磅代言人「任達華」，並搭配全新的國戰玩法「五丈原之戰」，號召更多喜愛三國元素的玩家一同加入《三國群英傳-霸王之業》的世界，期待與你一起來體驗，共創皇朝霸業！

(科技)