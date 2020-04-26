台北市林森錢櫃今日中午發生大火造成5人死亡，對此，台北市議員游淑惠在臉書上貼出數據指出，「該被罷免的是柯文哲」，柯文哲5年多任期內，台北市光因火災死亡的人數高達80人，已經超越郝龍斌8年63人，不扯嗎？

游淑慧在臉書上公布數據質疑，「這是一個怎樣的倒退？每年的公安消防預算，都花到那了？」，她表示，在公安會報的資料中，明明火災死亡人數是亮起紅燈 ; 但消防安全設備檢查不合格率，卻數字漂亮呈綠燈指標，不矛盾嗎？

市議員游淑慧貼出數據。（摘自臉書《游淑慧 港湖加游》）

市議員游淑慧貼出數據。（摘自臉書）

游淑慧批評，「無連任壓力的柯文哲、急著培養接班人的柯文哲，這一年四個月來更是無心市政」，她舉例，新冠肺炎防疫，出面的是黃珊珊副市長；口罩販賣機，也是黃珊珊副市長，連大白天居然發生公眾場合錢櫃重大公安傷亡事件，出面的還是黃珊珊副市長！

因此，游淑慧認為，該被罷免的應該是柯文哲，柯文哲忙著和立委蔡璧如南下拚政治，但可憐的台北，還有市長嗎？只剩副市長。

(中時電子報)