109年謝國城盃青少棒錦標賽今(26)日進行最後決賽，上午季軍戰高雄市靠著單局4分大局奠定勝基，以5比2擊敗新北市摘下季軍，下午的冠軍戰臺東縣以3比1力退桃園市，睽違21年奪下謝國城盃全國青少棒錦標賽，也取得進軍世界少棒聯盟亞太區中華隊代表權。

高雄市今天在季軍戰面對新北市，第二局就展開攻勢，單局4支安打加上新北市發生兩次失誤，攻下4分大局，新北市雖然企圖反撲，不過僅在五下靠著2支安打加上守備失誤攻回2分，終場高雄市就靠著陳善宇用94完投失2分送出5K的好表現收下季軍獎盃。

黃宇耀投打俱佳收下本屆賽事最有價值球員。（中華棒協提供）

下午的冠軍戰，兩隊預賽首次交手由台東6比1帶走勝利，再度碰頭，台東改由另一位左投黃宇耀先發，繳出5局只被擊出4支安打失一分另外送出4K的好表現，黃錦豪後援兩局也力保不失，兩位左投幫助台東以3比1再度擊敗桃園市收下冠軍金盃，也是睽違21年後再度奪下謝國城盃青少棒冠軍獎盃，也是第一次取得世界少棒聯盟亞太區代表權。

黃宇耀賽後表示，接到要在冠軍戰先發，也跟第一場先發投贏桃園的黃錦豪討論怎麼去投，也很高興有拿下冠軍，少棒曾經當過國手，這是國中第一次，也很期待能出國去比賽。黃貴裕總教練也說：今天小朋友表現很棒，專注度都有拿出來，危機出現時全隊都能穩穩地表現，這是最關鍵的地方。

(中時 )