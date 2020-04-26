富邦悍將與中信兄弟系列戰最終戰，悍將前2場吞敗，此戰派出游霆崴迎戰兄弟洋投德保拉，前5局繳出僅失1分的好投，加上隊友范國宸、蔣智賢雙雙開轟搶分，5局結束悍將以4比1領先兄弟。
德保拉首局就遇上亂流，楊晉豪敲出二壘打，蔣智賢敲安攻下悍將首分，隨後范國宸敲出2分炮，首局就攻下3分。
游霆崴僅在3局上半失分，兄弟王威晨、張志豪連續安打攻回1分，不過之後游霆崴便鎖住戰局，沒有添加任何失分，4局下半蔣智賢敲出陽春炮，5局結束悍將以4比1領先兄弟。游霆崴主投6局被敲6支安打、僅失1分。
(中時 )
富邦悍將與中信兄弟系列戰最終戰，悍將前2場吞敗，此戰派出游霆崴迎戰兄弟洋投德保拉，前5局繳出僅失1分的好投，加上隊友范國宸、蔣智賢雙雙開轟搶分，5局結束悍將以4比1領先兄弟。
德保拉首局就遇上亂流，楊晉豪敲出二壘打，蔣智賢敲安攻下悍將首分，隨後范國宸敲出2分炮，首局就攻下3分。
游霆崴僅在3局上半失分，兄弟王威晨、張志豪連續安打攻回1分，不過之後游霆崴便鎖住戰局，沒有添加任何失分，4局下半蔣智賢敲出陽春炮，5局結束悍將以4比1領先兄弟。游霆崴主投6局被敲6支安打、僅失1分。
(中時 )
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