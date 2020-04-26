台北市中山區林森北路錢櫃KTV於今（26日）上午10時57分驚傳火災，錢櫃所在的14樓建築物中的5樓起火。截至傍晚17：00止，疏散200名(135男65女)，救出156名，共54人送醫，5名宣告死亡。

台北市消防大隊表示，整棟大樓消防設備被關掉，這是嚴重人為疏失。電梯施工計畫1月份有提報建管處，但事後的安全維護計畫沒有提報，應該是先進行施工，這是不允許的。安全門可以打得開，但整棟樓消防系統設備是被關掉的。另外，電梯施工處，與起火點相距不遠，但詳細情況仍待火場鑑識。

國民黨台北市議員李明賢表示，他日前在總質詢就提醒柯市府夜店、KTV必須全面安檢，不論是防疫或是公安部分，千萬不要意外發生才來檢討。

李明賢也拜託柯市府，北市娛樂場所包括八大行業，必須全面安檢徹查，怎麼會發生警報系統被關掉的離譜事件呢？柯市府必須立即徹查，給市民一個交代。

(中時電子報)