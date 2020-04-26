台北市中山區林森北路錢櫃KTV 26日驚傳火災，違成5死 9命危，台北地檢署26日下午已指派主任檢察官張智堯與承辦檢察官黃筵銘、檢察官朱家蓉、林希鴻、高文政共 5人組成專案小組，進行遺體相驗外，並調查相關業者是否涉及過失致死罪刑責。

據了解，5名檢察官將分工，分別負責相驗遺體、勘驗現場、調查事故原因。

北檢表示，5名檢察官已待命，若警方報請相驗，會立即前往相驗。至於現場民眾表示，火警當下沒聽到警報，灑水設備也沒啟動，消防局人員指業者有 5項消防設備關掉，業者施工未申報核准等疑似人為醸禍因素，檢方將依據警消的調查及鑑定報告，不排除追究相關業者過失致死罪刑責。

消防局指出，26日上午10時57分接獲報案，消防局出動消防車33輛、救護車10輛、人員105人，於11時3分到達，11時28分控制火勢，11時30分撲滅，但造成5死 9命危慘劇。

(中時 )