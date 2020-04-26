34歲林姓男子今天在錢櫃火警喪命，他是竹科工程師，平日都在新竹上班，今天凌晨到台北林森錢櫃與朋友歡唱聚會，豈料命喪火場。
他在上午11時許，打電話給爸爸訣別，表示因KTV起火，濃煙密布，已無法逃生，顫抖的語氣告訴老父：「爸…我出不去了！」哽咽道別，成為他最後一次通聯，父親事後回想，難過地說：「都是命…」
根據逃生的陳姓女員工表示，當時沒有聽到警鈴聲，是聽其他同事說，趕緊跑到926包廂，並用毛巾塞住門縫，才因此逃過一劫。
(中時 )
34歲林姓男子今天在錢櫃火警喪命，他是竹科工程師，平日都在新竹上班，今天凌晨到台北林森錢櫃與朋友歡唱聚會，豈料命喪火場。
他在上午11時許，打電話給爸爸訣別，表示因KTV起火，濃煙密布，已無法逃生，顫抖的語氣告訴老父：「爸…我出不去了！」哽咽道別，成為他最後一次通聯，父親事後回想，難過地說：「都是命…」
根據逃生的陳姓女員工表示，當時沒有聽到警鈴聲，是聽其他同事說，趕緊跑到926包廂，並用毛巾塞住門縫，才因此逃過一劫。
(中時 )
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