34歲林姓男子今天在錢櫃火警喪命，他是竹科工程師，平日都在新竹上班，今天凌晨到台北林森錢櫃與朋友歡唱聚會，豈料命喪火場。

他在上午11時許，打電話給爸爸訣別，表示因KTV起火，濃煙密布，已無法逃生，顫抖的語氣告訴老父：「爸…我出不去了！」哽咽道別，成為他最後一次通聯，父親事後回想，難過地說：「都是命…」

根據逃生的陳姓女員工表示，當時沒有聽到警鈴聲，是聽其他同事說，趕緊跑到926包廂，並用毛巾塞住門縫，才因此逃過一劫。

(中時 )