新北市海山警分局新海所警員廖佑偉、郭秉泓協助迷途老嫗返家。（海山警分局提供／葉書宏新北傳真）

新北市海山警分局新海所警員廖佑偉、郭秉泓於23日凌晨3點執行巡邏勤務時，接獲民眾報案稱國光路有1位迷途老嫗，被淋得全身濕透，希望員警能趕快來協助。經同仁到場後，發現係78歲湯姓老嫗因凌晨外出，卻遇到傾盆大雨，且當時氣溫僅16度，腳步蹣跚地在雨中找路，體力不支，所以只能暫時躲在公寓1樓躲雨。

由於老嫗無法清楚表達，言語含糊不清，表情呆滯，身上也沒有攜帶身分證明文件，員警利用M-POLICE人臉辨識系統查出身分住處，並順利聯繫上老嫗的兒子。湯男接獲警方電話後，也嚇了一大跳，立即丟下大夜班的工作，馬上跑回住處，並表示母親記性大不如前，出門常忘記攜帶鑰匙，幸好遇到好心的民眾報警，才得以讓老嫗平安順利返家；對於警方的的熱心協助，也不斷的彎腰鞠躬致謝。

海山警分局長林温柔表示，警察身為人民保姆，除了維護治安，也要提供民眾適切關懷與協助，讓警察工作更有價值，展現鐵漢柔情的一面。此外，如家中有高齡長者，務必多加留意看顧，並且要有「走失協尋三不六要」概念，即「不用等、不用跑、不用錢」，親人若失蹤不用等24小時，就近至派出所報案，協尋不用錢。

失智者家屬應做好「更新照片、申請愛的手鍊、指紋捺印、索取愛心布標、GPS定位、鄰里守望相助」等方式，來形成守望相助網絡，讓失智者或年長者走失時，發揮協尋功效，以利警方能夠快速聯繫家屬，協助民眾順利返家。

(中時 )