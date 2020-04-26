台北市錢櫃KTV林森店大火，200多人困在火場，在他們還沒被救出前，濃煙瀰漫，甚至還可以看見火舌，過去電影災難騙的場景竟然出現在眼前，一名獲救的女子回想這幕說，現場一片哀嚎祈禱，感覺離死亡好近，她抓起電話打通家裡，第一句就是「爸媽我愛你們！」。

這名幸運獲救的女子，滿臉驚恐、說話時不停顫抖，顯然餘悸猶存，她說，當時她與丈夫約了7人一同到錢櫃唱歌，但是還在嘶聲狂吼之際，在沒有任何警鈴下，突然從聞到濃煙味道，這時各包廂的人幾乎都走到走廊，等不及知道原因，全部人決定要離開。

她回憶，一堆人擠在電梯口和樓梯口，我記得以前火災教育說不能搭電梯，但還是有兩批人爭先恐後的搭上電梯，但是現場濃煙籠罩，根本看不到逃生路。

她看到有火苗竄出，感覺離死亡好近，摸了一下手機撥回家中，聽到媽媽聲音，惶恐哭著說「爸爸、媽媽我愛你們」就一直哭泣，哽咽說不出話了。

(中時電子報)