位於台北市林森北路的錢櫃KTV今(26)日中午發生火災，北市消防局緊急出動消防車56輛、救護車27輛，警消及義消近250人，前往搶救，下午台北市長柯文哲也趕到現場了解狀況，有媒體提問，是否因為錢櫃施工關掉了消防設施？柯文哲則回應，這個案子有申請，但尚未走完程序就開工。
台北市副發言人戴于文表示，錢櫃電梯擴增的建案，在今年一月案子就已通過建管處同意可以施工，不過施工單位還沒有送出「消防防護計畫」，也等於這個案子是「偷跑」。至於北市府是否知道施工單位還沒跑完程序就進行工程，戴于文表示，北市府無法盯著每個案子，建商應要誠實按著建設計畫走。
這場大火到傍晚已經造成44人受傷，7人OCHA（院外心臟停止，急救中），柯文哲表示，錢櫃立即停業、封鎖現場做調查，戴于文則補充，等之後鑑定結果出來後，北市府也會對建商做出懲處，按照規定對施工造成的疏失究責。
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(中時電子報)
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