大陸十三屆全國人大常委會第十七次會議26日下午在北京人民大會堂舉行第一次全體會議，栗戰書委員長主持。會議審議了全國人大常委會委員長會議關於提請審議全國人大常委會關於十三屆全國人大三次會議召開時間的決定草案的議案。預料29日會議結束時，就會宣布十三屆全國人大三次會議召開時間，全國兩會召開時間也將大致揭曉。

新華社報導，本次會議採用現場出席和網路視頻出席相結合的方式舉行，常委會組成人員123人現場出席會議，47人通過網路視頻方式出席會議，共170人，出席人數符合法定人數。

此外，會議聽取了全國人大憲法和法律委員會副主任委員徐輝作的關於固體廢物污染環境防治法修訂草案審議結果的報告；會議聽取了憲法和法律委員會副主任委員劉季幸作的關於公職人員政務處分法草案修改情況的彙報等。

全國人大常委會副委員長王晨、曹建明、張春賢、沈躍躍、吉炳軒、艾力更•依明巴海、萬鄂湘、陳竺、王東明、白瑪赤林、丁仲禮、郝明金、蔡達峰、武維華，秘書長楊振武出席會議。

國家監察委員會主任楊曉渡，國務委員王勇，最高人民法院院長周強，最高人民檢察院檢察長張軍，全國人大各專門委員會成員，各省、自治區、直轄市人大常委會負責同志，以及有關部門負責同志等列席會議。

(中時 )