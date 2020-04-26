上周台股從8523點開始拉抬共2187點，多方收復近6成失土，可以說在8523點的熊市趨勢拉到幾乎可說這隻熊連角都出來了，讓許多人已經懷疑這波是熊市還是又轉為牛市了。而上周五當日上漲221點，或許也讓不少人因此而失去警戒心，但當時我提醒3/12日常黑K棒位置高點與季線反壓位置，也是長期均線壓力所在，與台積電能否守住300元大關就成為下周關注要點！

中長線上若以周線角度來看，周線連四紅後，本周將陷入整理，參照去年來看，周線最長也不過連五紅，而多數在第4紅時都會出現震盪整理，且截至今日為止也出現3個跳空缺口，若再出現跳空缺口那也是技術線型所說的竭盡缺口，本周震盪達570點，但在4/14日的長紅底部區力守，24日收盤周K線下跌249點，留下207點的下引線，也印證本周出現震盪回檔整理！

另外加權指數本周觀察重點在台積電，事實上本周台積電表現24日收盤可以看出300元以上為短壓，甚至日K線出現連5黑，所幸尚未跌破自4/16日的跳空缺口，此點與大盤走勢雷同，而較熱門的板塊除了防疫概念股表現超強外，多數板塊也都出現輪漲輪跌，且外資操作更像「大散戶」，買進後旋即賣出，且起伏相當快，又未見連續性積極作為。

三大法人方面：外資上市股票連3賣，合計賣超315億元，自營商連4賣，合計賣超63.3億元，僅投信翻多，三大法人轉趨保守，同時資金轉向中小型股，櫃買指數收紅，宅經濟及防疫概念股活躍，顯示避險情緒上升。

而三大權值股方面：本周也未有積極表現，金融股本周也可說是處於熄火狀態，舞台由小型股擔綱，自然難以帶起多方風雲再起！

國際股市方面：第一大經濟體的美國經濟受疫情重創，超過2,600萬人失業，上周逾440萬人請領救濟金，商業活動量創新低之下，預估美國第二季GDP衰退逾1成.在量化寬鬆政策下及2.2兆美元紓困帶動之下，美股反彈也近三成,同樣出現高檔震盪。

下周重點有摩台結算、美國蘋果財報、收月線與5/1連假，量縮盤整觀望氣氛濃厚，相信下周走勢應該會是一個防守而不是攻擊的型態，目前下檔支撐約落在10030附近，同時為護盤重點所在，萬點支撐力不弱；量縮整理後若能止穩，可望能再有技術面的反彈，若要有較大幅度的彈升，須在疫情趨緩才有機會突破盤整格局。

（本文作者為大宇國際投顧分析師謝逸文）

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(中時電子報)