中信兄弟與富邦悍將之戰，7局上半兄弟卻連傳傷兵，陳子豪自打球打到腳傷退，林智勝敲安，不過卻在奔回本壘時發生衝撞而倒地，兄弟球團表示林智勝左手手指骨折，目前已緊急送醫。

林智勝於7局上敲出安打帶有1分打點，隨後周思齊代打敲出二壘安打，林智勝奔回本壘時採用頭部撲壘，欲以左手觸碰本壘板，不過與捕手戴培峰發生碰撞，本壘前遭到觸殺，隨後倒地不起。

兄弟球團表示防護員初步判斷左手食指與中指骨折，目前已送醫，詳細情形要等檢查報告。

林智勝要奔回本壘時發生衝撞，導致左手手指骨折。（陳怡誠攝）

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