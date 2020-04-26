中職》林智勝左手2指骨折 緊急送醫 19:332020/04/26 中時 鄧心瑜 、 陳怡誠 、新北 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 林智勝要奔回本壘時發生衝撞，導致左手手指骨折。（陳怡誠攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中信兄弟與富邦悍將之戰，7局上半兄弟卻連傳傷兵，陳子豪自打球打到腳傷退，林智勝敲安，不過卻在奔回本壘時發生衝撞而倒地，兄弟球團表示林智勝左手手指骨折，目前已緊急送醫。 林智勝於7局上敲出安打帶有1分打點，隨後周思齊代打敲出二壘安打，林智勝奔回本壘時採用頭部撲壘，欲以左手觸碰本壘板，不過與捕手戴培峰發生碰撞，本壘前遭到觸殺，隨後倒地不起。 兄弟球團表示防護員初步判斷左手食指與中指骨折，目前已送醫，詳細情形要等檢查報告。 林智勝要奔回本壘時發生衝撞，導致左手手指骨折。（陳怡誠攝） 中職》兄弟挨轟數最少 投教：可能還沒去桃園 中職》被陳金鋒點名最強 胡金龍：被神稱讚 (中時 ) #林智勝 #本壘 #骨折 #緊急送醫 #發生 也許您會感興趣 推薦閱讀 防趁疫情收購 印度加強對陸港投資審查 04:102020/04/22 全球財經 央行超前部署 首測小規模附買回 04:102020/04/22 金融．稅務 比腕力用力過度 骨折 04:102020/04/22 地方新聞 高雄馬路坍塌「10米深大洞」吞車！ 比對後竟是...韓國瑜就職典禮地 07:442020/04/22 社會 中職》本壘關鍵判決 桃猿6連勝平紀錄 23:042020/04/22 體育 你來不了沒關係 我去北京找你 04:092020/04/23 兩岸藝文 哈爾濱爆院內感染 老翁傳78人 04:102020/04/23 兩岸要聞 左營社區大消毒 韓現身打氣 04:102020/04/23 地方新聞 北部4縣市大雨特報 氣象局：全台連雨2天 明最冷14度 07:272020/04/23 生活 中職》陳金鋒烙英文 點名林智勝、胡金龍最強 20:112020/04/24 體育 體育熱門新聞 中職》林智勝左手2指骨折 緊急送醫 - 棒球 SBL總冠軍賽》小台又發威！台啤險退裕隆聽牌 - 體育 法網再度延期 927開打 - 體育 中職》兄弟挨轟數最少 投教：可能還沒去桃園 - 體育 南非泳將抱怨：孫楊強得離譜 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。