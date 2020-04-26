據陸媒觀察者網26日對阿里巴巴國際站進行的統計，該平台3月喪葬用品訂單數比2月增加487％；其中，3月20日至本月20日，裹屍袋詢盤量月增率達22100％；喪葬用品流量前3名分別為美國、墨西哥和意大利，其中，美國遠超其他國家。目前，美國累計確診人數已逼近百萬。

為了滿足不斷上升的喪葬用品需求，據阿里巴巴國際站介紹，一家揚州生產牙刷、浴帽等酒店用品的工廠正在更換新設備，即將轉向投產喪葬用品，預計日產600到800件裹屍袋。

該工廠屬於傑森貿易有限公司的一位股東，傑森公司從事殯葬商品貿易十多年，最近2個月在阿里巴巴國際站的詢盤量較去年同期成長逾10倍，訂單也大幅增加。該公司負責人田先知表示，傑森公司從廣東、山東、四川等地緊急調貨，仍無法滿足需求。因此改裝了一位股東的酒店用品工廠，緊急轉產喪葬用品。

此外，棺木需求量也在成長。大連弘瑞盛貿易有限公司客戶經理於雯介紹，公司主要產品為棺木，隨著海運逐漸恢復，詢盤和訂單大幅增加，已做好發貨準備。

(旺報 )