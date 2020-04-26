1968APP除了國道即時路況，還多了熱點人潮警示。交通部長林佳龍今天於臉書表示，APP顯示綠色為正常、黃色為略多、紅色為擁擠，呼籲民眾快下載。

林佳龍表示，清明連假國人外出，部分景點人潮較多，當時指揮中心透過細胞簡訊提醒，讓民眾有些恐慌，業者更是重傷。

林佳龍說，他事後建議，由交通部與指揮中心合作，提升原有「高速公路1968」APP，新增「防疫資訊」項目，提供234個熱點人潮示警，讓民眾隨時掌握人潮、車流狀況，預先調整行程，既能外出，也不會人擠人。

防疫期間利用中華電信大數據掌握人潮概略位置，每10分鐘更新一次人潮示警。綠色為正常、黃色為略多、紅色為擁擠。目前iOS已更新上架，Android周三前完成上架。

「防疫要做、生活要過」，林佳龍說，期待在防疫優先的前提下，透過分流避免人潮聚集，搭配景區業者防疫措施，與民眾勤洗手、戴口罩，讓大家都可以找到適當的地方散散心、喘口氣。

(中時 )