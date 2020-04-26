醫藥國家隊缺工找7旬嬤幫忙，鄭文燦讚「防疫阿嬤」。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

桃園市長鄭文燦赴觀音視察防護衣國家隊的聚紡工廠。(經發局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市長鄭文燦赴觀音視察防護衣國家隊的聚紡工廠。(經發局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市長鄭文燦赴觀音視察防護衣國家隊的聚紡工廠。(經發局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市長鄭文燦赴觀音視察防護衣國家隊的聚紡工廠。(經發局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市長鄭文燦赴觀音視察防護衣國家隊的聚紡工廠。(經發局提供／蔡依珍桃園傳真)

醫藥國家隊缺工找7旬嬤幫忙 鄭文燦讚「防疫阿嬤」

新冠肺炎全球大流行，防疫物資需求量大增，桃園市長鄭文燦表示，口罩國家隊已升級成醫藥國家隊，防護衣廠商普遍存在缺工，動員附近志工幫忙，像是70歲的陳王秀枝，年輕做衣服，沒想到50年後會製作防護衣「覺得非常光榮」，他讚是「防疫阿嬤」，將向蔡英文總統報告：「國家防疫隊有位特別認真的阿嬤！」

觀音工業區聚紡公司成立於1999年，研發生產可水洗、重複使用的高端防水透濕隔離衣及防護衣，受經濟部徵招成「紡織國家隊」、生產防護衣工廠，至今已供應國內300萬件防護衣需求，鄭文燦率林口長庚醫院、衛福部桃園醫院等醫護代表視察，聚紡當場允諾捐贈3000件防護衣提供給桃園第一線醫護使用，鄭文燦也在防疫會議指示募資和編列預算，向聚紡增購防護衣，提供醫護第一線使用。

鄭文燦也提到，聚紡是防疫國家隊之一，協助經濟部生產防護衣，每天約生產400到600件防護衣，卻面臨人力不足問題，動員鄰近觀音樹林社區50名志工到廠內幫忙生產，並當場指示經發局全力解決缺工問題，包括請官兵協助等，擴大聚紡產能。

鄭文燦也提到，樹林社區支援防護衣產線的婆婆媽媽志工中，有一名70歲的陳王秀枝，從18歲就開始就做女工，從事洋裝裁縫工作，沒有想到50年後竟能製作防護衣保護第一線醫護人員安全，阿嬤說每做一件防護衣，就能保護1名醫護人員生命健康，不但非常樂意、更感到很光榮，每天不到8點就上工，鄭文燦聞言感動，稱許她是「防疫阿嬤」，將向蔡總統報告，在國家防疫隊有這一位特別認真的阿嬤。

(中時 )