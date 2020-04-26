周揚青和羅志祥分手後，踢爆男方私生活混亂，對此，精神科醫師鄧惠文認為感情之事不該公審，並暗指周揚青是「恐怖情人」，引來網友正反兩面意見，星座專家唐綺陽則跳出幫鄧惠文緩頰，直言「只剩一言堂或一時爽，那才可怕吧？」

唐綺陽26日在臉書發文，透露鄧惠文曾對她說：「因為『過去有過許多受傷經歷』，所以才變成現在的自己，投身醫界的自己。所以過往經歷，就算曾經愚蠢也沒啥好迴避，只要能變成更好的自己，傷痕都是養料。」心疼她正處在風暴中。

唐綺陽表示，自己覺得周揚青很帥，但也明白鄧醫師憂心什麼，「社會不就是需要各種聲音、觀點好好溝通嗎？」萬一怕講不同意見被出征，之後就不開口，「那就是社會的損失了，社會要多久才能培養出一個鄧醫師？不願她從此噤聲，她可是我們的驕傲啊。」

最後，唐綺陽也呼籲樂在八卦也該深思，希望大家保有溝通空間，認為社會若變成「一言不合就出征，撲滅溝通火花」甚至爆料霸凌，「只剩一言堂或一時爽，那才可怕吧？」

(中時電子報)