台北市中山區林森北路錢櫃26日上午10時57分發生一場駭人火警，現場濃煙直竄天際，受困的民眾在窗邊不斷揮手求救，該起意外造成54人送醫，其中5人宣告死亡。針對這場大火的應變措施，有醫師也提出建議，民眾若在KTV遇到火災時，最安全的作法應該是「待在包廂中」，而非向外逃生，以免被濃煙嗆傷。

台灣外傷醫學會理事長、台北市立聯合醫院和平院區急診科主任簡立建表示，從過去在KTV發生的火災經驗來看，通常現場會有停電狀況，再加上四處都被濃煙包圍，能見度非常低，一旦開門就可能被濃煙嗆傷，甚至吸入有害氣體，恐怕還尚未逃跑到門口前，就先因中毒暈倒在地，反而造成喪命的危險。

因此，簡立建建議，民眾到KTV等娛樂場所，首要應該先注意逃生動線，以免發生火災時，盲目向外奔跑，反而會對生命造成威脅；此外，簡立建也提醒，若是在密閉空間中遇到火災，最適當的做法就是立刻門上關，並利用浸濕的衣服、毛巾塞住門縫，防止濃煙竄入，如果有窗戶則可打開，並等待救援。

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(中時電子報)