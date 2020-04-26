香港網民今日(26日)於太古城中心商場進行合唱活動。傍晚6時許，有過百名市民聚集商場，於玻璃圍欄前排開，高叫口號，當中有人高舉旗幟表達不滿。期間有商場保安勸喻人群盡量分隔開，部分商舖關門。

據港媒報導，大批防暴警到商場，亦有警員手持胡椒噴劑戒備，並設封鎖線以防有人聚集，同時驅散記者到地鐵站內，並封鎖港鐵站往太古城中心入口，期間一名青年用電筒照射警員，隨即被警員帶走。警方則在場廣播，提醒聚集人士離去，否則隨時會向在場人士發出違反禁聚規例的2000元港幣定額罰款。

警方表示，留意到網上有人號召今日入夜後於太古城中心一帶進行公眾活動，強調根據禁聚令，5月7日前市民在公眾地方不得進行多於4人的羣組聚集。

警方又澄清，只要4人或以下參與公眾活動、而且與其他參與公眾活動人士保持1.5公尺距離，便不會違反禁聚令的傳言不實，強調任何出席公眾活動人士，如抱有共同聚集目的，均屬於公眾地方進行群組聚集；而該公眾活動如有多於4人參與，則群組聚集者無論是否相距1.5米，都會違反禁聚令。

(中時 )