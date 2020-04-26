立法院已同意追加1500億元紓困特別預算，明天起財委會將進行審查，「紓困陳時中」行政院政委龔明鑫明天也將啟動受困產業關懷之旅，首站將抵婚紗業。

龔明鑫明天下午一點將偕同經濟部次長王美花，拜會受衝擊婚紗業代表─最佳風情國際婚紗，了解婚紗業受衝擊情況，並說明宣導政府紓困措施。

官員表示，婚紗業日前在經部座談曾建議，不要用今年任二個月平均衰退五成營收和去年同期作比較，因去年受香港反送中影響，原本生意就受到影響，因此建議放寬。

經部官員表示，不論服務業或製造業，艱困企業定義都以五成為原則，但有很多元的 彈性，不只今年任二個月平均可和去年同期，前年同期，去年下半年平均，或今年任二個月平均作比較，甚至也可以只用今年一個月作比較，條件非常寬鬆，目的就是要協助企業挺過寒冬，不要因疫情挺不過去而關門。

至於製造業，若有特殊產業，營收衰退比例也可不以五成為限，可申請專案紓困。符合要件的艱困企業，均可申請員工薪資補貼四成，上限每人每月2萬元，補貼3個月；同時還有申請一次性營運資金補貼，以員工數每人1萬元計，以減輕企業租金壓力，同時未承租辦公場所的企業也能公平領得到。

(工商 )