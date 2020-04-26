降低新冠肺炎群聚感染的風險，台中市政府交通局推出「線上月票」銷售，只要透過網路線上購買停車月票、即可享有95折優惠，若一次購買3個月以上的月票、折扣下殺9折。交通局指出，此措施從5月1日開跑，每月1至20日開放訂購隔月月票。

交通局長葉昭甫表示，節省民眾排隊購買月票的時間、也降低群聚感染風險，5月1日起只要登入交通局停車管理處網頁，就能線上購買月票，每月1至20日開放訂購隔月月票，每次最多可預購6個月的路邊停車月票或3個月路外場停車月票，訂購後可以信用卡刷卡或超商代碼繳費，交通局將以掛號方式寄送，民眾免付郵資，但須負擔信用卡或超商繳費工本費。

葉昭甫強調，交通局以「簡政便民」為核心，創新改革停車政策，透過線上系統開放民眾購買月票，還因應疫情推出優惠，防疫兼省荷包，以此計算，若民眾一次使用線上系統訂購6個月非指定月票，即可省下720元。

(中時 )