險峻疫情下，社交禮儀也跟著走味變調。曾獲威尼斯電影節金獅獎的大陸知名導演賈樟柯，日前響應由希臘塞薩洛尼基影展發起的短片計畫，發佈《來訪》短片作品，以口罩、額溫槍、消毒液，敏銳體現疫情下的社交界線。

賈樟柯向《紐約時報》表示，在第二次世界大戰過後，電影導演可分為兩種：經歷過戰爭的導演及沒經歷過戰爭的導演。而這場疫情也將成為新的分水嶺，「這場災難會使我們在很長一段時間內都需要深思，它將重塑我們的電影文化。」

《來訪》以手機耗時一天拍攝，從客人來訪的敲門聲揭起序幕，但門後率先探身迎接的並非熱情臉龐，而是冰冷的額溫槍。戴著口罩的主人，坐在桌旁，以消毒液取代茶水，成為招待客人的最佳用品。在討論工作事宜席間，倆人也不忘勤洗手防疫，如實道出大眾處境。

但本是黑白色調的畫面，在鏡頭轉到窗外、盆景後，卻又有了繽紛色彩。賈樟柯透露，在這極其艱難的時刻，需要透過電影表達彼此的語言和觀念，並強調彼此間的聯繫，《來訪》希望展現出生命的勝利，「無論情況多麼艱難，人類思想仍然可以透過電影自由呼吸。」

由希臘塞薩洛尼基影展發起的短片計畫，以新冠肺炎疫情為背景，邀請多位國際影人一同以室內空間衍生短片，闡述隔離生活。包含加拿大電影導演德尼．柯特（Denis Cote）、美國紀錄片導演瑞秋莉亞瓊斯 （Rachel Leah Jones）都參與其中。

短片計畫發起人為希臘塞薩洛尼基影展藝術總監安德烈達基斯（Orestis Andreadakis）。據《紐約時報》報導，他指出，這起計畫靈感源自於法國作家喬治．培瑞克的著作《空間物種》中，充滿各種對「家」的空間描述，「監禁越嚴格，溝通需求就越廣泛。無論大家來自何方，我們都在分享相同的恐懼、相同的拘束、相同的選擇、相同的希望。」

(中時 )