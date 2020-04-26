搭飛機時遇到鄰座乘客脫鞋時該怎麼辦？台中鍾姓男子去年8月間搭飛機時，發現隔著走道的臨座李姓女乘客脫掉鞋子，他不滿、請空服員勸李女穿上鞋仍遭拒，鍾男一怒之下與李女發生口角，還嗆對方「你嘴吃屎」，李女提出公然侮辱告訴，法官審理後判處鍾男罰款7000元、得易服勞役，可上訴。

判決指出，鍾男去年8月間搭乘中華航空公司的飛機、從上海浦東國際機場飛到桃園國際機場，他在飛機上發現隔著1個走道的乘客李女脫下鞋子，深覺影響機艙內空氣品質，向空姐反應後仍未改善，便怒罵李「你脫鞋腳很臭」，李女不滿、反駁「你嘴很臭，請空姐拿口罩給你」，鍾又回「你嘴吃屎、你嘴才臭」。

李女深覺受辱，下飛機後對鍾男出公然侮辱告訴，她說，鍾男當時很大聲的跟空服員說、還指著自己，飛機上很多人都聽到了、大家都在看，感覺受到羞辱。鄰近其他乘客也作證表示有聽到鍾男說「你吃屎、吃屎很臭」等語。

法官認為，鍾男說的「你吃屎、吃屎很臭」等語，依一般社會認知確實含有輕蔑、嘲諷、鄙視的意思，足以讓李女感覺難堪，卻當時確有多名乘客聽到，已構成公然侮辱，判罰鍾男7000元、得易服勞役。

(中時 )