《冰雪奇緣》中的艾莎、雪寶，是迪士尼動畫近年來最廣為人知的角色，但卻鮮少人知創造出它們的幕後要角。藉著居家防疫的漫長時光，在迪士尼動畫的「畫畫小學堂」系列影片中，多位動畫師錄製影片，一筆一畫教導民眾如何在家畫出如艾莎、雪寶等知名角色，創造居家樂趣之餘，也讓動畫師更貼近大眾。

《冰雪奇緣》動畫總監奧斯蒙德(Hyrum Osmond)，過去負責雪寶一角，他在影片中除了逐步教導如何繪畫雪寶，也分享雪寶的設計過程，「雪寶最初的個性與最後並不相同，最初他是有點狡猾的，隨著故事進展，雪寶的個性修正為窩心、友善、充滿無條件的愛，最終的角色個性也體現電影『愛』的主題，同時，他也是個有趣的小傢伙。」

拿起一般人隨手可得的空白紙張與鉛筆，奧斯蒙德藉由圓圈、線條堆疊，一點一點勾勒出雪寶模樣，過程不忘叮囑民眾繪畫「只要樂在其中、不要追求完美」，並透露在角色個性塑造過程中，覺得雪寶天真、憨直的個性與自己的兒子實在太相像，便拿兒子的影片作為工作人員參考雪寶移動的肢體呈現。

除雪寶外，「畫畫小學堂」也以多位迪士尼經典角色為主題，拍攝繪畫教學影片，包含《小美人魚》的愛麗兒、《獅子王》的辛巴、《阿里巴巴》的神燈精靈等，每支影片在Youtube的閱覽數均有破萬的好成績，也在居家防疫期間，讓家長能與家中孩童共度美好的親子時光。

(中時 )