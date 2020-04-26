因應新冠肺炎疫情肆虐，為有效防疫，台中家商第16屆說演故事比賽，今年首度採線上直播方式舉辦，未參賽的幼保科學生們在班上透過電腦觀摩比賽實況，直呼別有樂趣。校方指出，今年比賽現場雖少了掌聲，學生們仍用心展現學習成果，值得肯定。

台中家商幼保科參賽學生拿著精心製作的道具、布偶等，在台上隨著劇情秀出練習成果，其中，參賽偶劇《心的聲音》是詮釋孩子從怯懦到勇敢的心路歷程；《勇敢吧！安娜》則描述主角安娜原本注重外在美，在經歷一連串事件後，轉而懂得內在善重要的學習歷程。

評審陸育克認為，今年參賽的劇本已跳脫舊有「偶劇」的童劇設計，導入兒童心理層面，更刻畫人心。獲選最佳「操偶人獎」的學生紀倪蓉笑說，剛開始練習時只會手中操控布偶、嘴裡念著台詞，後來經老師指導，將偶當成朋友、融入情感，也賦予它新生命。

幼保科主任蔡子瑜指出，家商說演故事比賽連續舉辦16年，今年受疫情影響，改採線上直播方式舉辦，也首度出現台下沒有學生觀摩的情況，雖掌聲少了，但演出精采度不受影響，盼在防疫中仍能豐富學生生活。

(中時 )