試辦公車【316】「林口長庚-蘆竹區公所」路線圖。(交通局提供／蔡依珍桃園傳真)

試辦公車【316】「林口長庚-蘆竹區公所」時刻表。(交通局提供／蔡依珍桃園傳真)

為避免資源浪費，桃園自5月1日起停駛L301、L315、L316、L328、L509、L510、L702、L710、L711、L719等10條免費公車（樂活巴），同時為照顧蘆竹區公所周邊區域及龜山區大坑地區居民至林口長庚醫院的就醫需求，試辦316「林口長庚-蘆竹區公所」公車路線，採收費方式試行3個月。

桃園市免費公車87條路線，若加計副線則有117條，交通局經1年多的評估分析後，分為裁撤停駛、轉型市區公車、維持免費公車但減班或縮短路線等三大類型調整。裁撤停駛的免費公車主要是針對有替代路線，且搭乘量低、每人補貼經費過高等路線進行裁撤，第一波裁撤路線計有L301、L315、L316、L328、L509、L510、L702、L710、L711、L719等10條路線，將自5月1日停駛，目前已於沿線各站牌張貼停駛公告，告知乘車民眾停駛訊息，請民眾多加留意，提前做好行程規畫。

交通局強調，L301、L328、L509、L710、L510等路線，分別與市區公車708、5057、5065、208、302、707A、5032、5101等路線重疊達90％以上，其中L328甚至與同為免費公車的L317、L319路線100％重疊，造成免費公車資源於同一條路廊重複投資。

此外，5065、302、5032、5101等市區公車路線則為補貼路線，每年仰賴市府出資補貼客運公司營運虧損，而路線重疊搶食客源，形成「市府出錢讓免費公車與補貼公車互打」的亂象。

L315、L316、L702、L711、L719等路線，每班次皆少於3人，造成市府對於每位搭乘者的補助金額高達200至500元，比搭計程車的車資還要高。

龜山區大坑地區的部分居民反映，因為搭車民眾都是年長者，不知道上下車都需要刷卡，以致L315、L316每班次人數低，市府交通局劉慶豐局長表示，L301與市區公車708路線幾乎99％路線重疊，僅差蘆竹區公所一個站位，為照顧蘆竹區公所周邊區域及龜山區大坑地區居民至林口長庚醫院的就醫需求，同時蒐集沿線載客量數據，自5月1日起試辦316「林口長庚-蘆竹區公所」公車路線。

劉慶豐進一步指出，考量L315、L316路線原由桃園海洋館行駛南上路，繞經民生北路、大坑路再至林口長庚醫院，車程較長達14公里，316試辦公車自蘆竹區公所發車，經南上路，穿越國道一號高速公路橋下涵洞後，由大坑路、陳厝坑路至林口長庚醫院，車程僅須30分鐘，可滿足原L301、L315、L316路線蘆竹往來林口長庚醫院的需求，316試辦公車為市府協調桃園客運闢駛的收費路線，試辦3個月，採平假日行駛，每日往返共14班次。

原搭乘L301路線於蘆竹區公所站候車的乘客可改搭316試辦公車，其餘站位（中正路長榮站）與708完全重疊，都可原地改搭乘708市區公車前往林口長庚醫院。

劉慶豐表示，316試辦公車採市區公車收費方式，享有買一送一乘車優惠、學生乘車優惠，及年長者、身心障礙者使用敬老愛心卡享有乘車800點補助，歡迎市民朋友多加利用，若能達公車經營成本，後續將改為正式營運路線行駛。特別提醒原南上路的乘客要往長庚醫院的方向，是在里長服務處的對側搭車，往蘆竹區公所的方向，是在服務處的這側搭車，與以前免費巴士搭車方向相反。

(中時 )