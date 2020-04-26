阿虎26日參加《小明星大跟班》錄影，外傳他是羅志祥與好兄弟組成「Party boy」幫成員，並擔任約妹角色，甚至還曾發出「你要不要來某夜店，今晚有大人物。」的內容訊息，他無奈解釋，「一定有約過朋友，但我不知道這是多久之前的事，我不是約妹的頭，一定不是頭！我也沒這麼多女性朋友可以約。」

阿虎談到Party boy坦言，「我不去定義，只是一群人很好，我們沒什麼儀式感。」他強調自己的立場是這樣，以前有參加過聚會，一定有約女生朋友，這也是很健康的事情，「如果大家都認識，沒那麼好玩，所以才會不分男女約了新朋友。」他強調一直以來各有交友圈、生活圈，大家只是偶爾聚會一起玩耍，「有時候帶新的交友圈朋友來認識大家，剛好今天在這個風頭上。」

阿虎強調自己還因此事念了前室友大根，「我是直接當面跟大根嚴肅對話，我覺得他應該要更注意自己的事情，任何負面事情都不應該有，好好專注工作，他這一次有在反省跟懺悔，以前會頂嘴，這次完全沒有。」他提及自己沒受邀宜蘭極樂趴。

(中時 )