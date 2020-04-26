外貿協會董事長黃志芳接受印度媒體印度星期日衛報（The Sunday Guardian）特別專訪，暢談台灣對於防疫的努力，同時也和國際分享台灣防疫經驗的作為。（貿協提供／王莫昀台北傳真）

新冠肺炎疫情肆虐、全球擴散，但台灣超前部署，正面防疫，成果受到各國矚目。外貿協會董事長黃志芳接受印度媒體印度星期日衛報（The Sunday Guardian）特別專訪，暢談台灣對於防疫的努力，同時也和國際分享台灣防疫經驗的作為。

黃志芳提到台灣這次能夠防止新冠病毒在台灣大流行的主要關鍵包括「超前部署」及「醫療等專業的充分溝通與合作」，透過完整的醫療保健系統，在醫院之間快速有效地共享資訊，面對流行病不斷變化的風險，為突然湧入的患者做好最好的準備。

今年1月21日在台灣出現第一例新冠肺炎染病患者，3天之內，政府實施了禁止口罩出口的禁令，並推行口罩實名制，確保台灣人民有充足的口罩使用。首例病例發生於農曆春節假期，因為許多人來往於大陸和台灣之間。因此，台灣須在疫情失控前採取行動，除學校寒假延長２周外，醫院也設置體溫檢查、消毒場域。這些緊急超前應變措施，證明台灣一開始即對新冠狀病毒影響的重視程度。

黃志芳表示，許多國家疫情嚴重，主要原因在於缺乏準備。台灣非常願意分享我們的知識和經驗，在1月，台灣除向大陸提供協助瞭解該病毒。在接下來的幾個月中，也向國外捐贈口罩，衛生福利部長陳時中會見歐洲國家的特使，討論遏制方法。我們體認到對抗病毒時需要超越政治分歧，全球一起努力。作為世界公民，無論我們是否是世衛組織的成員，台灣都願意作出貢獻。

台灣疾病管制署和其他政府部門的許多現任官員都經歷了SARS危機，黃志芳指出，這段經歷使我們在潛在流行初露跡象即有所警覺並採取行動。

Sunday Guardian成立於2010年，為一家政治立場獨立的報紙，創辦人Mobasher Jawed Akbar為印度新聞工作者和政治家，曾經擔任印度對外事務大臣(Minister of State for External Affairs)。這篇黃志芳專訪，於昨（26）日以半版大幅報導，有效增加台灣在國際間的能見度。

(中時 )