台北市錢櫃KTV林森店今天發生嚴重火警，造成5人死亡、55多人受傷。警方目前已經清查確認4男1女死者名單，分別是44歲錢櫃男員工林子晨、34歲姓林軒煒、33歲男子黃嘉二、27歲男子曾冠騰與36歲女子周雨喬。

這場火警造成5死 9命危，台北地檢署組成專案調查，檢察官晚間已前往馬偕醫院，進行33歲黃男、36歲周女兩名死者的相驗工作。

(中時電子報)