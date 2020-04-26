錢櫃林森KTV大火 4男1女死亡名單確認 20:112020/04/26 中時電子報 吳家詮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 錢櫃死名單出爐 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市錢櫃KTV林森店今天發生嚴重火警，造成5人死亡、55多人受傷。警方目前已經清查確認4男1女死者名單，分別是44歲錢櫃男員工林子晨、34歲姓林軒煒、33歲男子黃嘉二、27歲男子曾冠騰與36歲女子周雨喬。 這場火警造成5死 9命危，台北地檢署組成專案調查，檢察官晚間已前往馬偕醫院，進行33歲黃男、36歲周女兩名死者的相驗工作。 (中時電子報) #錢櫃 #KTV #4男1女 #名單 #確認 也許您會感興趣 推薦閱讀 錢櫃火警 櫃買：請錢櫃儘速對外說明 15:142020/04/26 財經 恐怖起火點曝光！正要進錢櫃唱歌驚見這一幕 14:562020/04/26 生活 北市林森店大火 錢櫃聲明稿深表歉意 15:122020/04/26 生活 錢櫃大火／錢櫃聲明大火絕不推卸責任 消防隊長初判大樓消防系統被關閉恐嚴重疏失 16:412020/04/26 社會 挨批火災第一時間不在場 柯：在枋寮聽到消息就趕回 16:402020/04/26 政治 錢櫃大火傷者滿腹氣 柯文哲送錢只有4人收 17:012020/04/26 社會 錢櫃大火「5項消防設備全關」！消防隊長直指：嚴重人為疏失 16:502020/04/26 社會 快評》KTV優等生怎麼了？一場經營權大戰…剩空殼 17:082020/04/26 財經 錢櫃大火林姓新手爸爸員工喪生 妻兒痛失丈夫慈父 17:352020/04/26 社會 錢櫃大火！柯文哲挨批第一時間不在場 網狂酸：連2天南部超前部署 18:162020/04/26 生活 社會熱門新聞 竹科工程師命喪錢櫃 訣別電話：「爸…我出不去了！」 - 社會 蘆洲「霸王薑母鴨」清晨遭怪手強拆 多人圍觀2人險被壓死 - 社會 獨家／喝酒一個拉一個 錢櫃大火這個包廂死傷慘重 - 社會 錢櫃大火感覺離死亡好近 女子電話哽咽：爸媽我愛你們 - 社會 生日慶生淪忌日 警查出最後錢櫃女死者身分 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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