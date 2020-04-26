台北市林森錢櫃26日中午發生大火，造成5人喪命。今日下午有受困在現場的民眾上PTT發文，還原當時慘況，同時他更怒斥錢櫃，「罔顧人命到極點」，第一次看到火災現場這麼安靜，沒警報、沒灑水！

這名原PO在八卦版上指控，他是從錢櫃火警現場逃出來的消費者之一，全國最大KTV竟然如此罔顧人命，失火當下警報系統、排煙系統、灑水系統、逃生設備全部失靈！

原PO用上千字文章還原現場狀況，他表示，唱歌到一半，就聞到燒塑膠味，以為是有人拉K還打電話報警，然後警方回電說是失火了，要我們趕快逃生，但因為濃煙蓋住逃生梯，原PO趕緊叫大家撤回包廂，並拿衛生紙塞住門縫等待救援。

原PO一行人最終在消防員的帶領之下順利逃生，但他提到，出來後看到有人失去意識、有人沒有生命跡象直接做CPR，「第一次看到火災現場這麼安靜，沒警報、沒灑水、沒紓困…」。

原PO表示自己剛從錢櫃大火中逃出。（摘自PTT）

最後，他回憶，到家後看到這些新聞內容，才想到誇張的業者，該怎麼對亡者和我們這些消費者賠償，真的太誇張了！根本罔顧人命到了極點！

(中時電子報)