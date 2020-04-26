古曜威（右）身著空少服，與學生服的馨亞，齊跳梨泰院防疫洗手舞。單純夢想文創事業提供

「暖男歌手」古曜威近日邀請馨亞、「伊梓帆」曉帆、「樂天女孩」菲菲、曲羿等好友一同拍攝防疫舞蹈，並將洗手步驟加入舞蹈中，更搭配韓劇《梨泰院Class》主題曲，傳遞防疫洗手的重要性，更向辛苦防疫人員致敬，感謝他們的付出！

曉帆特地編排了防疫洗手舞，與古曜威一同換上空姐、空少服，菲菲、曲羿換上護士服，馨亞則穿學生服，大家戴上粉紅色口罩，手拿攜帶式消毒液瓶，在台北街頭齊跳洗手舞。

不料開拍前竟遇上陣陣強風，讓大家忙著整理頭髮，「我們凌晨起床開始用妝髮，妝髮整整花了2、3小時，車程1小時，共花4小時準備，結果抵達現場，還沒拍1秒就崩塌，頭髮亂了，妝也快花了，今天應該是在拍整人單元的Vlog吧」！古曜威幽默說：「那我們改拍防疫版的風城六少好了！」

曉帆（右起）、菲菲、曲羿、古曜威、馨亞、沐妍，戴上粉紅色口罩齊跳洗手舞。單純夢想文創事業提供

影片結尾，眾人戴起口罩，傳達在醫療物資缺乏情況下，無論任何顏色，安全第一、保護自己也保護他人，沒想到短短5秒的ending，古曜威NG多達10次，讓女神們當場怒瞪他。最後發現他拖累女神們的原因是，因為口罩沒地方放，只能放在衣服內層，不方便拿出，或有時拿反，造成戴上不順，而耽誤到拍攝。

眾人在炎熱氣溫下拍攝7至8小時，馨亞頭暈、身體不適，更一度中斷拍攝；古曜威與菲菲、曲羿則曬傷，手腳、脖子等多處有紅腫脫皮，粉絲得知後紛紛在網路上留言給予偶像支持鼓勵。

古曜威經紀人透露，「為避免有群聚的擔憂，我們平日一大早抵達台北濱江街飛機巷開拍，沿途轉點到圓山花博與西門町，大家為了拍攝防疫洗手舞，在1個多月裡犧牲睡眠時間，各自在工作結束後，排定凌晨時段練習，就是要將最完整的舞蹈及洗手的正確步驟，在影片中呈現給大家」。

(中時 )