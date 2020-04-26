中世紀時，俄羅斯部分地區有「搶婚」習俗，但若發生在現代可就成了「綁架」了！一名女子走在聖彼得堡附近的郊區，卻突然遭到一群蒙面男子將她暴力塞進車內後，直接將車開走，事後男子遭逮捕，竟表示他們只是在進行「搶婚習俗」。

綜合外媒報導，一名25歲女子和母親走在路上時，突然遭到一名28歲的男子和2名友人攔住，接著其中一人竟將女子暴力塞進車內，完全不管女子如何掙扎和呼救，就直接將車開走，女子的母親只能邊哭邊追著車跑。

警方獲報後，循線將3人逮捕並訊問，但他們表示只是在進行「搶婚習俗」，女子的家人相當憤怒，因為這群人在2月份時也對這名女子進行「搶婚」，希望法院能將3人依流氓罪、綁架罪起訴，而當地法院也正對準備對3人提起刑事訴訟。

「搶婚習俗」在過去蘇聯許多地區盛行，不過蘇聯解體後，「搶婚」不僅是刑事犯罪，更涉及限制自由、侵犯等問題，如今搶婚竟還在聖彼得堡部時上演，治安令人擔憂。

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(中時電子報)