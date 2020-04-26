世界衛生組織（WHO）25日表示，迄今尚無證據顯示擁有新冠抗體的痊癒者可免疫，不會受到二次感染，所以無法保證「免疫護照」或是「無風險證書」的準確性，並提醒各國政府不要發放「免疫通行證」（immunity passport）。

新冠疫情大流行，多國實施封城、禁足、居家令等措施數周後，下一個階段的重心是重啟經濟，由於擔心疫情去而復返，一些政府希望藉某種證書制度，讓具有抗體的人能夠旅行和重返工作崗位。

但WHO提醒，迄無證據證明有任何人有資格被明確標記為對新冠病毒免疫，亦即不能保證曾經感染並帶抗體的人不會二度染疫。

根據路透報導，智利擬開全球先例，向痊癒的新冠患者核發「健康通行證」（health passport），讓他們能重返工作崗位。此外，德國和英國也考慮採取類似做法，希望有助於提振嚴重萎縮的經濟。

但世衛表示，尚無足夠證據說明此類措施肯定奏效，也無研究證明存在抗體等於對新冠免疫。若提供有抗體的人特殊通行證，「可能增加傳播的風險」。

在南韓，51名患者復陽，日本和中國也傳出復陽病例。

此外，用於於確定染疫的抗體檢測，準確性也未必可靠。市上已有90多種抗體檢測產品，但其中不少已被證明不可靠。儘管如此，英國表示，計劃在未來一年對30萬人進行新冠病毒抗體檢測，而德國、芬蘭和紐約州也在實施類似計劃。

開發可靠的抗體檢測已成為世上大型製藥公司的重點開發項目。羅氏(Roche)和雅培(Abbott Laboratories)等公司希望在未來2個月生產數百萬個精準的檢測試劑。

(中時 )