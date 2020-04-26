26日中信兄弟與富邦悍將之戰發生憾事，7局下半林智勝代打敲安上壘，並靠著周思齊安打要奔回本壘之際，欲以左手觸碰本壘板，不過與捕手戴培峰發生碰撞，導致手指骨折，賽後球團表示林智勝正在開刀治療中，總教練丘昌榮表示這結果對球隊影響很大，不過他不會怪三壘指導教練。

丘昌榮表示，第一時間林智勝想要閃躲，但又同時被壓到才造成手指骨折，當時情況是無人出局二、三壘有人，丘總考慮到也許能讓林智勝守一壘並繼續打擊(因此沒有換代跑)，周思齊敲出安打後，第一時間三壘指導教練林明憲沒有阻擋跑者，無人出局搶分最後導致憾事發生。

賽後丘昌榮說，「那瞬間是三壘指導教練的判斷，結果不好不會怪他，是教練團要承擔，這結果如果安全，就沒有人會去檢討，結果不是很好，我們會檢討。」

丘昌榮表示林智勝受傷對球隊影響很大，而同局因為自打球退場的陳子豪則是脛骨紅腫，丘總表示傷勢不嚴重。

(中時 )