疫情衝擊餐飲旅遊業，財團法人台北市賽珍珠基金會發現，許多基金會照顧的中低收新移民都在餐飲、飯店業工作，造成新移民媽媽們的工作、薪水都大受影響，現在除了社工積極協助新移民們尋找工作、申請補助，基金會發送的助學紅包、獎助學金，媽媽們都說，這就像是及時雨，解決她們最在意的孩子求學費用，很謝謝各界的愛心。

趁著近日疫情稍緩，已兩星期沒有發生本土確診個案，該基金會將原訂2/16舉辦的「童心協力-新春圍爐活動」，自今天（4/26）起一連五天在該會分批發放圍爐等價餐券，讓各界的愛心依然可以溫暖大人、小孩的胃與心，同時寶佳基金會致贈每個家庭一份福袋，內有各式實用的生活用品，東森集團則致贈每一位媽媽一份保養品，提早為她們慶祝母親節。

台北市賽珍珠基金會董事長尤英夫表示，感謝每一位捐款人以及每年支持這個活動的寶佳公益慈善基金會、富邦人壽、台灣清真產業品質保證推廣協會、中國家庭計畫協會、吳尊賢文教公益基金會、杜萬全慈善公益基金會、婦聯會等等夥伴們的愛心，「疫」起守護新移民家庭，讓他們在此困難時刻能有依靠不至傾倒，孩子們可以持續努力向學。

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