台北市林森北路錢櫃KTV26日上午發生火警，目前為止已造成5人死亡，北市消防大隊第三大隊長王正雄出面說明最新情形，表示整棟大樓消防設備被關掉，這是嚴重人為疏失。對此，名嘴羅友志在臉書上提出質疑，他並認為檢察官要立即查扣「兩件東西」。

錢櫃火災引起外界重視公安，羅友志在臉書上提出個人看法，他說請檢察官立即查扣兩件東西，「工務、消防安檢表」（包括逃生演練計畫書）、「授信系統主機」。

他進一步解釋為何要這2樣東西？他說「工務、消防安檢表」、「授信系統主機」這兩項作業3月30日安檢過關，「如果授信系統當時沒有運作的紀錄，那安檢就是做假的，安檢小組就慘了，跟當年東科大火一樣」。

羅友志說，「如果當時授信系統有運作，那就是業者虛應故事，檢查完就沒了，連帶逃生路線沒計畫，等於台灣公安倒退到當年論情西餐廳跟衛爾康大火」，他直呼「太誇張，這20年火警被燒的都白死了！」

KTV全都是防火建材，怎麼可能燒成這樣？羅友志因此提出質疑，「可見，這棟大樓根本不符合規定！怎麼過關的？」他也強調，「包商只是責任之一，公安做好失火也不會死人」。

(中時電子報)