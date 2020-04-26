富邦悍將賽前苦吞3連敗，派出本土投手游霆崴應戰中信兄弟，主投6局僅失1分，帶領悍將以5比4成功奪勝，游霆崴拿下勝投與單場MVP。他表示賽前有針對猛象打線開會討論，「非常注意每顆球，真的只要一失投就會被長打。」

游霆崴先發6局僅被敲6支安打、失1分，笑納勝投，本季首場先發就旗開得勝，前2戰兄弟打線火力凶猛，前日狂敲21支安打，以11比0完封悍將，昨日敲12支安打攻6分，游霆崴表示有發現兄弟打線很積極在攻擊，因此投球策略與配球都有開會討論過。

「賽前有跟捕手說好今天要投很謹慎，前面幾顆不要太容易被攻擊，寧願球數多一點。」游霆崴表示兄弟打者相當兇猛，只要一失投就被長打的機率非常高，因此投球時很小心。

今年是游霆崴首次進入開季名單，他希望第一場就有好的開始，即使球隊處於連敗中，不過賽前告訴自己把該做的做好，能力展現出來就好。

游霆崴首次例行賽碰上閉門比賽，他說少了加油聲很安靜，甚至笑說，「感覺深呼吸都會被全部人聽到。」

(中時 )