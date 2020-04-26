周揚青和羅志祥分手後，爆出對方劈腿約砲渣男行徑，讓眾人直呼羅志祥惹錯人，外傳周揚青家境富裕，爸爸是國企老總，背景強硬，但就有網友疑惑為何網上找不到相關資料。

外界盛傳周揚青的父親是商界老總，在政商方面都保持良好關係，有網友便在PTT好奇提問，不解大陸現在到處實名制，北京國企400家不到，且一半都是透明的上市公司，為何會有查不到的國企老總名字？

原PO又補充「國企的董事長，那就是黨的人，一般是當過官的（台灣也是這樣）且屬於任期制」，照理說會留下痕跡，卻完全查不到，讓他感到相當納悶。

貼文一出，吸引大批網友留言「不為人知才恐怖吧」、「愛的迫降有說，履歷背景欄空白的人最可怕」、「就是有背景才查不到啊」、「就是大到一般人沒資訊的等級」、「黨不給你查的 你查不到」，意外掀起熱烈討論。

(中時電子報)