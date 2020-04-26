藝人羅志祥遭前女友周揚青爆料私生活不單純，讓羅志祥形象瞬間崩壞，而近日有網友挖出羅志祥過去的「黑歷史」，其中包括了他抹黑孫德榮、搶了歐漢聲女友、金鐘獎得獎後卻狠虧威廉，這都讓網友看不下去直呼，「這個人怎麼從出道就各種背骨啊」。

網友在PTT以「羅志祥這人怎麼那麼背骨」為題發文，原PO提到，羅志祥紅了就想離開捧紅他的老闆孫德榮，抹黑孫德榮性騷擾他，再來，趁著歐弟（歐漢聲）當兵時，搶對方的工作跟女友，歐漢聲還曾在節目上提過此事。

原PO更挖出過去羅志祥與小鬼（黃鴻升）的主持片段，畫面中可見，當天節目是live，羅志祥卻公然嗆黃鴻升，完全不給他台階下，黃鴻升臉色也明顯尷尬。

羅志祥和黃鴻升在live中吵起來。（摘自YouTube《angietse》）

接著，2017年《娛樂百分百》得金鐘獎，但該年幾乎都是威廉在主持，節目卻是替偶爾從大陸回來主持的羅志祥報名，連歌手吳克群都曾在臉書上替威廉抱怨，不過事後羅志祥竟酸威廉，「那會得獎嗎？」。

種種事蹟都讓網友看在眼裡，原PO就直言，「這個人怎麼從出道就各種背骨啊？X也太沒有義氣」。底下其他人也回應，「這傢伙一路走來始終如一啊，跟誰都能翻臉」、「成功的人士標配吧」、「難怪一落水大家趕著一起打」、「沒才華只好採別人啊」。

(中時電子報)