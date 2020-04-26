台北市長柯文哲。（資料照片）

對於錢櫃KTV台北市林森北路店今（26）日早發生火警釀傷亡一事，柯文哲解釋，他在週末南下參訪，一得知北市發生重大火警，便即刻北返。桃園市議員王浩與則持續監督台北市政，指出柯文哲有責任留守指揮、隨時應變突發狀況。

柯文哲在臉書表示，因枋寮陳亞麟鄉長上周拜訪北市府、北農和漁產公司，陳鄉長表示因爲疫情衝擊，當地農漁民生計受到重大影響，希望北市府能協助農漁民拓展銷售通路，他才在週末南下參訪。

柯文哲說，一得知北市發生重大火警，他便即刻北返，先到火場聽取簡報，再赴醫院探視慰問傷者，後續檢討追蹤，待調查清楚，會有改進計畫，一切公開，一併向市民報告。

而民進黨桃園市議員王浩宇過去監督韓國瑜，現在則監督台北市政，他在臉書指出，柯文哲作為現任的台北市防疫指揮中心指揮官，也當然有責任留守指揮、隨時應變突發狀況。

王浩宇表示，今天北市發生重大火警，依法需要市長擔任現場指揮官時，又是副市長黃珊珊到場指揮。民眾黨的支持度也因為這樣的做法，在短短幾個月內幾乎腰斬，支持度快速流失。

王浩宇質疑，下任總統最熱門人選的柯文哲，還能喚回民眾的支持嗎？

(中時電子報)