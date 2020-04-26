5月3日高雄將舉行兵推，模擬因應社區感染之道，媒體詢問中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中是否受邀？對此陳時中今天在指揮中心記者會上表示，是否受邀要問他的秘書才知道，對於兵推陳時中表示，如同行政院長蘇貞昌說的，這些事情要推就推，但不要耗費太多人力物力。

陳時中還說，他比較希望一些指揮中心的指引方針下去後讓大家了解，但若是實際去做(兵推)，現在沒必要。

(中時 )