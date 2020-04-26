高雄兵推 陳時中：現在沒必要 21:212020/04/26 中時 季節 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄兵推 陳時中：現在沒必要。(圖/中時電子報) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 5月3日高雄將舉行兵推，模擬因應社區感染之道，媒體詢問中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中是否受邀？對此陳時中今天在指揮中心記者會上表示，是否受邀要問他的秘書才知道，對於兵推陳時中表示，如同行政院長蘇貞昌說的，這些事情要推就推，但不要耗費太多人力物力。 陳時中還說，他比較希望一些指揮中心的指引方針下去後讓大家了解，但若是實際去做(兵推)，現在沒必要。 (中時 ) #陳時中 #兵推 #沒必要 #指揮中心 #高雄 #新冠肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 5／3兵推演練中央有「異」見？韓國瑜：堅定不移執行 11:582020/04/23 政治 不怕國防部記者會踢館 陳時中淡定回應 15:282020/04/23 生活 網軍粉專潛入疫情記者會專黑媒體？指揮中心急切割 22:172020/04/23 生活 陳時中反對韓國瑜... 蔡正元批：開始耍官威 10:052020/04/24 政治 韓國瑜防疫出招 網驚陳時中崩盤？ 10:122020/04/24 政治 指揮中心網軍入侵 陳時中：虛心受教 14:422020/04/24 生活 韓國瑜求援竟開槍 羅智強怒轟陳時中：扯後腿！ 12:072020/04/25 政治 敦睦艦隊群聚染疫案 蘇貞昌：盼多給國防部時間查清楚 12:482020/04/25 政治 雙標對待韓國瑜林右昌？他轟陳時中大小眼 14:362020/04/25 政治 蔡政府卡韓封城兵推？藍營人士爆：有兩個原因 00:432020/04/26 政治 生活熱門新聞 金正恩超奢華菜單曝光 吃飯必備這三道菜 - 生活 金正恩親信玩很大？恐怖性癖好曝光 - 生活 錢櫃大火5死 游淑慧亮數據：該被罷免的是柯文哲 - 生活 台灣哪個明星形象最好？網一致推他：帥又零負評 - 時事 恐怖起火點曝光！正要進錢櫃唱歌驚見這一幕 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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