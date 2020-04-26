台北市林森北路錢櫃KTV今（26日）上午近11時驚傳火警，有部分唱歌民眾受困求救，至截稿前已知有5人死亡、2人命危，及多人受傷，分別送往馬偕、國泰及新光醫院等救治。

錢櫃總公司表示，對火災原因，一定配合消防單位調查處理，負起應負的責任，絕不推卸。錢櫃並發表聲明全文如下：「本公司林森店今天上午不幸發生火災，造成民眾傷亡及社會高度關切，本公司對此深表歉意！目前本公司第一要務是全力協助救治傷者，使傷害降至最低，並配合罹難者家屬善後，全力安慰家屬，對於火災發生原因，本公司一定會配合消防單位調查處理，負起應負的責任，絕不推卸！本公司也已啟動內部緊急檢查作業，全面檢視旗下各KTV相關消防設備及逃生設施，避免類似意外再次發生。」

另錢櫃部門紐姓經理表示，目前因疫情關係，來客都有採實名制登記，客人身份都可追蹤，詳細起火原因仍在釐清，林森店也全面配合政府停業，其他分店照常營運。火災發生時，估計疏散約150多名員工及來客，而目前得知已有1名男性員工罹難，詳細尚待調查，今（26日）已赴多家醫院了解傷亡狀況，後續公司將負起一切責任。

錢櫃晚間則再發出聲明，表示目前先對每位罹難者家屬致贈10萬元的慰問金，並到醫院探訪傷者，其他後續再處理。

(中時 )