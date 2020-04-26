波音公司表示，已經向美國海軍交付了最後一架F/A-18E超級大黃蜂戰鬥機(SuperHornet)，這也宣告F/A-18E的生產只剩海外客戶。

全球飛行(Flight Global)報導，負責監督F/A-18E接收進度的美國國防部泰勒‧坦尼爾( Tyler Tennille)說：「編號 E322的戰機，離開波音的廠房後，直接前往奧西安納海軍航空站(NAS Oceana)，加入第34飛行打擊中隊，該中隊在海外作戰時，屬於布希號航空母艦(CVN-77)。

剛完成的這架F/A-18E，是2005年開始生產的Block II(第2改良批次)，美國海軍總共獲得322架單座F/A-18E和286架雙座F/A-18F。該飛機的機身在諾斯羅普·格魯曼公司(Northrop Grumman)在加州賽剛多(El Segundo)製作，然後運到波音聖路易工廠完成組裝。

F/A-18 Super Hornet HD

與1997年開始生產的Block I第一批次相比，Block II具有顯著的更新，包括配備了主動電子掃描陣列雷達，更大的座艙顯示器，升級的航空電子設備，都增強了它的性能。

美國海軍與波音公司也在研究Block III第三批次升級。首三架的Block III測試機，計劃在未來兩個月內交付，它可能具有機背適型油箱，再增加它的航程與滯空時間，另外也有更快的任務電腦和更強大的通信系統，使它具備指揮「忠誠僚機」無人機的能力。

(中時電子報)